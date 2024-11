Antes do G20, chefe da ONU pede que líderes trabalhem por acordo na COP29

O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo neste domingo (17) aos líderes do G20 que se reunirão entre segunda e terça-feira no Rio de Janeiro. Pediu que assumam sua "liderança" a fim de alcançar um acordo na COP29 em Baku, pois o "fracasso não é uma opção" diante do aquecimento global.

"É hora de dar o exemplo com a liderança das maiores economias e maiores emissores de poluentes. O fracasso não é uma opção. Um resultado bem-sucedido na COP29 ainda é possível, mas exigirá liderança e compromisso do G20", disse Guterres em coletiva de imprensa após chegar ao Rio.

A questão do financiamento dos programas contra as mudanças climáticas domina os esforços das negociações na conferência da ONU em Baku, no Azerbaijão, considerada chave na corrida contra o relógio para evitar o aumento da temperatura global.