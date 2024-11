Sucesso da COP29 'exigirá liderança e compromisso do G20', diz chefe da ONU

Esses recursos seriam destinados a investimentos em energias limpas e proteção das cidades contra desastres climáticos.

Os países em desenvolvimento reivindicam globalmente 1,3 trilhão de dólares (R$ 7,5 trilhões na cotação atual) por ano até 2030 para combater as mudanças climáticas. As potências europeias, por sua vez, pressionam para que grandes países em desenvolvimento, como Brasil, Índia e Turquia, também contribuam para enfrentar os problemas ambientais em nações de baixa e média rendas.

Mas esses países se opõem à ideia. O Brasil, por exemplo, argumenta que os países desenvolvidos são os principais responsáveis históricos pelas emissões de gases poluentes.

No entanto, o impasse pode ser resolvido com as conversas paralelas que estão ocorrendo no Rio de Janeiro, onde, na segunda e terça-feira, acontece a cúpula das 20 principais economias do planeta, indicou uma fonte diplomática à AFP. Os países do G20 são responsáveis por 80% das emissões de gases poluentes no mundo.

Guterres exortou os líderes do grupo a darem "instruções claras aos negociadores em Baku para que cheguem a um acordo absolutamente essencial sobre o novo objetivo financeiro global".

lg-app/ll/dga/ic/jb