Este é o julgamento de 'toda uma família destruída', afirma um dos filhos de Gisèle Pelicot

O acusado admitiu ter estuprado sua agora ex-mulher, Gisèle Pelicot, e recrutado dezenas de homens na internet para abusar dela entre 2011 e 2020, documentando meticulosamente os abusos com milhares de imagens encontradas pelos investigadores em discos rígidos.

"Minha família quer lutar e continuará fazendo isso, e acima de tudo esperamos que no futuro possamos apagar da nossa mente o homem que está à minha esquerda", declarou, referindo-se ao seu pai, Dominique Pelicot, sentado no banco dos réus. Ao longo de seu depoimento, se referiu a ele como "aquele senhor".

"O que espero deste julgamento é que as decisões que tomem estejam à altura do nosso sofrimento. Que os homens, esses homens atrás de mim [os corréus], esse homem no banco dos réus [seu pai], sejam punidos pelos horrores e atrocidades que cometeram contra minha mãe", acrescentou David Pelicot.

Em seguida, ele se dirigiu diretamente ao pai: "Se ainda te resta algo de humanidade, você me ouve? [Gostaria que] dissesse a verdade sobre o que fez com a minha irmã, que sofre todos os dias e sofrerá o resto da vida, porque acredito que você jamais dirá a verdade."

- "Ainda não entendo por que ele fez isso" -

Caroline Darian, também filha dos Pelicot e autora do livro "Et j'ai cessé de t'appeler papa" (Parei de te chamar de papai, em tradução livre), está convencida de que seu "progenitor", como agora se refere a ele, também a agrediu. Ela se considerou a "grande esquecida" deste julgamento, afirmou na segunda-feira.