IA parece estar desacelerando em caminho para se igualar à humanidade

O progresso foi tão rápido que as principais figuras do setor, como Elon Musk, pediram uma moratória no desenvolvimento da IA. No entanto, os gigantes tecnológicos, incluindo o próprio Musk, seguiram em frente, gastando dezenas de bilhões de dólares para se manterem à frente na corrida.

A OpenAI, criadora do ChatGPT com apoio da Microsoft, recentemente arrecadou US$ 6,6 bilhões (R$ 38 bilhões na cotação atual) para financiar novos avanços.

A xAI, empresa de IA de Musk, está buscando investidores para um montante de US$ 6 bilhões para a compra de 100.000 chips da Nvidia, fabricante dos componentes necessários para o desenvolvimento da IA, informou a CNBC.

Mas o caminho rumo à AGI parece cheio de obstáculos.

Especialistas do setor estão percebendo que os grandes modelos de linguagem (LLM) não estão se expandindo tão rapidamente quanto o esperado. Apesar dos enormes investimentos, os aprimoramentos nesta tecnologia mostram sinais de estagnação.

Os valores de mercado alcançados por empresas "como a OpenAI e a Microsoft baseiam-se, em grande medida, na ideia de que os LLM se tornarão uma inteligência artificial geral com escalonamento contínuo", diz Gary Marcus, especialista e crítico sobre IA.