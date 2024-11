Trump leva escudeiros da Flórida para a Casa Branca

Em seu primeiro mandato, Donald Trump levou a Casa Branca para a Flórida, convidando líderes para o seu clube à beira-mar em Palm Beach. Desta vez, será o contrário.

O presidente eleito escolheu vários políticos do estado onde reside para ocupar cargos-chave em Washington, entre eles o senador Marco Rubio como futuro chefe da diplomacia, Matt Gaetz como procurador-geral e o congressista Michael Waltz como assessor de segurança nacional. Sua estrategista de campanha, Susie Wiles, engrossa a lista, como chefe de gabinete.

"Trata-se de proximidade. Essas pessoas são capazes de agir imediatamente, e estão comprometidas com sua agenda e em avançar com suas prioridades", explicou o ex-presidente do Partido Republicano da Florida Joe Gruters ao jornal local Sun Sentinel.