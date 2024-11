Cafeteria administrada por mulheres abala tradição em província muçulmana

"Não há fumaça de cigarro, não é barulhento e é aconchegante", diz a proprietária, acrescentando que, às vezes, aparecem clientes homens.

"É uma prova de que as mulheres podem ser donas de empresas, tomar decisões e liderar. É tempo de mudanças", afirma.

Segundo Qurrata, pelo menos mil mulheres se candidataram a uma vaga de barista em sua cafeteria.

"Quero oferecer a elas a oportunidade de mudar o rumo de suas vidas", afirma a empreendedora, que perdeu os pais aos oito anos de idade no tsunami de 2004 no oceano Índico, que deixou mais de 200.000 mortos.

A proprietária explica que deseja canalizar sua dor para ajudar outras mulheres. "É uma plataforma para ajudar outras pessoas a encontrar sua resiliência", reforça.

As clientes do Morning Mama dizem que a cafeteria é um local onde as mulheres podem se sentir relaxadas.