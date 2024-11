Estudo alerta que Colômbia está à beira do desabastecimento energético

"Com a capacidade de produção de energia elétrica, que na Colômbia é de cerca de 245GWh/dia, e uma demanda que às vezes chega aos 240GWh diários, estamos em uma estreiteza absoluta", assinalou o controlador-delegado, Germán Castro, à BluRadio.

"Temos gás para hoje e de repente para este resto de ano, mas para o ano que vem (...), diante de qualquer falha de infraestrutura ou aumento da demanda, não vamos ter com o que supri-la", acrescentou.

Para a Controladoria, a decisão do Executivo impede a geração de receita pública com impostos e benefícios equivalentes a cerca de 2 bilhões de dólares (R$ 11,5 bilhões, na cotação atual) ao ano para "sustentar investimentos sociais".

Também menciona como riscos associados a afetação do PIB pela falta de investimentos estrangeiros, o encarecimento de combustíveis diante de uma eventual importação e a consequente ativação de recursos públicos adicionais para subsidiar tarifas energéticas.

A entidade antecipou possíveis "futuros racionamentos", enquanto o país se recupera de uma grave seca.

O estudo coincide com alertas similares da oposição e é divulgado quase dois meses depois de a Petrobras anunciar a descoberta de 6 terapés cúbicos de gás natural no Caribe colombiano, que dobrariam as reservas do país.