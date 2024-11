Europa, no centro do jogo na COP29

Com a reeleição de Donald Trump para a presidência dos EUA, todas as atenções se voltaram para a União Europeia na COP29, em Baku, para se juntar à China e pressionar por um acordo financeiro para combater o aquecimento global até sexta-feira.

Na capital do Azerbaijão, a UE está negociando discretamente com a China em uma aliança de "alta ambição" com países do sul, como Quênia e Palau.

Os países da UE são os maiores contribuintes do financiamento climático em todo o mundo, com 28,6 bilhões de euros (173 bilhões de reais) no ano passado provenientes de fontes públicas, aos quais se somaram 7,2 bilhões de euros (43 bilhões de reais) do setor privado, de acordo com a Comissão Europeia.