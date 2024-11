No G20, Lula pede que COP29 chegue a acordos sobre o clima

A declaração de Lula ocorre um dia depois de as vinte principais economias do mundo, que representam 85% do PIB global e 80% das emissões, terem assinado a declaração final da cúpula do G20 no Rio.

O texto fez poucos progressos em questões climáticas e não representou um estímulo para as negociações do Azerbaijão, que a princípio terminarão na sexta-feira e estão paralisadas no financiamento da luta contra a crise ambiental e na transição da energia fóssil para a energia limpa.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, corroborou as palavras de Lula ao reiterar que "fracassar" na capital do Azerbaijão "não é uma opção", devido à magnitude dos desafios enfrentados no planeta.

"Peço que instruam seus ministros e negociadores para garantir que cheguemos a um acordo este ano sobre uma nova e ambiciosa meta de financiamento ao combate à mudança climática", afirmou durante o encontro no Rio.

- "Antecipar" metas -

Lula, que fez do cuidado com o meio ambiente uma de suas bandeiras, também propôs às nações "desenvolvidas" do G20 que antecipem suas metas de neutralidade nas emissões de gases de efeito estufa de 2050 para "2040 ou até 2045".