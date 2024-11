Wall Street ignora medo de escalada russo-ucraniana e fecha sem tendências definidas

Nesta terça-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que amplia as possibilidades de uso de armas nucleares, logo depois de os Estados Unidos autorizarem a Ucrânia a atacar o solo russo com mísseis de longo alcance de fabricação americana.

Kiev anunciou, nesta terça, ter disparado mísseis de longo alcance fornecidos por Washington contra o território russo, inaugurando, assim, uma "nova fase da guerra", segundo Moscou.

O ataque ocorreu na província fronteiriça de Briansk, com mísseis americanos ATACMS, confirmou, nesta terça, à AFP, um alto funcionário ucraniano após um anúncio de Moscou.

Como ocorreu no caso das tensões na Rússia, na China ou no Oriente Médio, a praça nova-iorquina mostrou-se mais resiliente às turbulências do que as bolsas europeias.

Frankfurt (-0,67%), Londres (-0,13%), Paris (-0,67%) e Milão (-1,28%) fecharam em queda.

"Somos nosso próprio continente", comentou Kim Forrest, da Bokeh Capital Partners.