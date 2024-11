Israel 'não pode impor as suas condições', diz líder do Hezbollah

Israel não pode "impor as suas condições" ao Hezbollah, disse o líder do movimento islamista libanês, Naim Qassem, em um discurso gravado transmitido nesta quarta-feira (20), no qual rejeitou uma trégua que viola "a soberania" do Líbano e ameaçou atacar Tel Aviv.

"Israel não pode nos derrotar nem pode impor as suas condições", afirmou, sublinhando que "o inimigo israelense não pode penetrar quando quiser" no território libanês.

Israel "atacou o coração da capital, Beirute, por isso deve esperar por uma resposta no centro de Tel Aviv", disse ele.