Austrália derrota EUA e vai à semifinal da Copa Davis

Na semifinal, a equipe vai enfrentar quem passar do confronto entre a Itália de Jannik Sinner e a Argentina, que jogam ainda nesta quinta-feira.

No primeiro jogo do dia, Thanasi Kokkinakis colocou a Austrália na frente ao bater Ben Shelton em um duelo bastante equilibrado, decidido no tie break do terceiro set, em duas horas e 14 minutos, com parciais de 6-1, 4-6 e 7-6 (16/14).

"Não sei se já estive mais empolgado na minha vida, queria ajudar a minha equipe. O tie break foi difícil, nós dois sacamos muito bem, não consigo nem falar, estou muito feliz', disse Kokkinakis na entrevista coletiva pós-jogo.

- Kokkinakis, o outro herói -

Shelton, que estreava na Copa Davis depois de ter sido escolhido no lugar de Tommy Paul pelo capitão Bob Bryan, se mostrou nervoso no primeiro set e Kokkinakis se aproveitou disso, ganhando seis games consecutivos.

"Jogamos no mais alto nível, fui um pouco lento no início, mas quando encontrei o caminho, joguei muito bem. Mas não gostei da forma como terminei a partida", disse o americano após a derrota.