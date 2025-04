Alta de passageiros com cocaína desafia polícia de Paris; voos do Brasil estão entre os mais visados

"Não tenho 30 agentes para 15 mulas por voo", admitiu à AFP Gilbert Beltran, diretor inter-regional de alfândega da Paris Aéroports. Se todas as mulas fossem presas, "encheríamos as unidades médico-legais de todos os hospitais parisienses", complementou.

Dada a fragilidade da cadeia de segurança, os vários serviços que coexistem no aeroporto acabam não sendo zelosos como deveriam nos controles de passageiros - uma forma de lidar na prática com a falta de capacidade e equipamentos adequados, segundo a fonte do aeroporto. As organizações criminosas apostam nestas falhas, o que gera um efeito bola de neve no problema.

"Eles provavelmente fazem um cálculo de custo-benefício: se enviam 10 pessoas carregando drogas no mesmo avião, talvez apenas três ou quatro serão pegas, mas a conta fecha com aqueles que conseguirem passar", especula Eric Mathais, promotor de Seine-Saint-Denis.

Exemplo de Amsterdã

O Ministério Público local também sente a pressão do aumento do ritmo da criminalidade. Com 10 a 20 casos desse tipo por semana, o julgamento das mulas consome uma parte considerável das audiências de comparecimento imediato - mas as investigações judiciais resultantes "quase nunca" levam a polícia a melhor rastrear a cadeia internacional do tráfico de drogas.