Fritz vence Minaur e jogo de duplas decidirá duelo entre EUA e Austrália na Davis

O americano Taylor Fritz derrotou Alex De Minaur no segundo jogo de simples no duelo entre Estados Unidos e Austrália pelas quartas de final da Copa Davis, nesta quinta-feira (21), em Málaga, e o país classificado sairá do jogo de desempate em duplas.

Fritz, que no último domingo foi vice-campeão do ATP Finals - derrota para Jannik Sinner -, dominou De Minaur com autoridade e selou a vitória por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4), com apenas uma hora e nove minutos de jogo.

Mais cedo, Thanasi Kokkinakis deu o primeiro ponto para a Austrália ao bater Ben Shelton em um confronto bem mais equilibrado, decidido no tie break do terceiro set, em duas horas e 14 minutos, com parciais de 6-1, 4-6 e 7-6 (16/14).