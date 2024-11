Grupo árabe rejeitará qualquer texto da COP29 que aponte contra 'energias fósseis'

No ano passado, na COP28, em Dubai, os países assinaram um acordo que exige uma transição acelerada para um mundo sem combustíveis fósseis.

"Todos nós sabemos que houve um retrocesso. Houve tentativas de interpretar o que acordamos no ano passado como um cardápio e de analisar a redação e os compromissos, e isso precisa acabar, principalmente no interesse do grupo árabe", afirmou o ministro irlandês Eamon Ryan à imprensa.

"Lembro-me de que, em Dubai, Sultan [Al Jaber, presidente dos Emirados Árabes da COP28] me disse: 'sabe, Dubai também está em risco, porque é uma região de baixa altitude, e o aumento das águas pode causar danos reais'", disse o ministro.

