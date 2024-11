Matt Gaetz desiste de ser o procurador-geral de Trump

Pouco após o anúncio, Trump se manifestou e lhe deu bons votos: "Matt tem um futuro maravilhoso e espero ver todas as grandes coisas que fará", disse.

Gaetz foi uma das várias escolhas surpreendentes de Trump para seu gabinete, incluindo o apresentador da emissora conservadora Fox News, Pete Hegseth, como secretário de Defesa, do cético das vacinas Robert F. Kennedy Jr. como titular da Saúde e do bilionário sul-africano Elon Musk para dirigir uma entidade a cargo do enxugamento do Estado.

Um painel do Congresso esteve investigando a suposta atividade ilegal de Gaetz, incluída também sua má conduta sexual com uma adolescente de 17 anos, algo que ele nega, assim como o uso de drogas e o desvio de fundos da campanha de Trump.

Ele enfrentava uma batalha para conseguir a confirmação no Senado para o cargo de procurador-geral devido à oposição generalizada contra seu nome.

Gaetz foi eleito pela primeira vez para a Câmara de Representantes dos Estados Unidos em 2016 e foi reeleito este mês, mas renunciou como congressista pouco depois de Trump tê-lo escolhido para ser seu procurador-geral.

bgs/nro/nn/llu/jb/mvv/jb