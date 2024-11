Conflito na Ucrânia ganhou contornos de 'caráter mundial', diz Putin

"Desde o momento [em que foram disparados estes mísseis contra a Rússia], e como tínhamos indicado [de antemão] em reiteradas ocasiões, o conflito provocado pelo Ocidente na Ucrânia adquiriu elementos de caráter mundial", disse Putin, com um tom firme.

No entanto, ele assegurou que os dois ataques ucranianos contra instalações militares nas províncias russas de Briansk e Kursk fracassaram.

"Nós consideramos que temos o direito de usar nossas armas contra instalações militares daqueles países que permitam usar suas armas contra nossas instalações", advertiu Putin, acrescentando que a Rússia "responderá com a mesma determinação" a qualquer "escalada de ações agressivas".

O chefe do Kremlin anunciou que, em resposta aos bombardeios com mísseis ocidentais, suas forças dispararam, nesta quinta-feira, contra a Ucrânia um novo míssil balístico de médio alcance chamado "Oreshnik".

O ataque teve como alvo "um local do complexo militar-industrial ucraniano", afirmou.

A Ucrânia tinha informado anteriormente sobre um ataque com um míssil não identificado contra a cidade de Dnipro, no centro-leste do país, sede do grupo Pivdenmash, que fabrica, entre outras coisas, componentes para mísseis.