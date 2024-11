Três vezes indiciado, Bolsonaro fica mais próximo de virar réu

Ser indiciado pela Polícia Federal não muda oficialmente a situação de Jair Bolsonaro perante a Justiça, mas deixa o ex-presidente mais próximo de virar réu em ação penal.

Nesta quinta-feira (21), o STF (Supremo Tribunal Federal) recebeu o relatório da PF que concluiu haver indícios contra Bolsonaro e mais 35 pessoas no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado. O plano de execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF Alexandre de Moraes foi incluído na mesma apuração.

Bolsonaro foi indiciado em outros dois inquéritos: o que apura fraude em cartões de vacinação e o que trata da negociação das joias recebidas de presente da Arábia Saudita.