Primeira congressista transgênero dos EUA está na mira dos republicanos

Antes de sua chegada à Câmara dos Representantes, no dia 3 de janeiro, McBride foi alvo de uma resolução de uma congressista republicana nesta semana para proibir o acesso de mulheres transgênero aos banheiros femininos no Capitólio.

"Só porque um congressista usa minissaia não significa que possa entrar em um banheiro de feminino", escreveu nas redes sociais Nancy Mace, da Carolina do Sul, trocando propositalmente o gênero de McBride.

O presidente da Câmara de Representantes, Mike Johnson, tentou ganhar tempo para debater a questão e acabou se posicionando a favor da proibição, afirmando que os banheiros de um só gênero seriam "reservados para indivíduos do mesmo sexo biológico".

McBride, que usa vestidos na altura do joelho, não minissaias, emitiu uma comunicado dizendo que respeitará as regras "mesmo que não concorde com elas".

"Não estou aqui para brigar por banheiros", disse a política e ativista, que fez a transição aos 21 anos.

- Questões conflitantes -

Donald Trump levantou a questão da transexualidade na reta final de sua campanha presidencial, em uma tentativa de atrair eleitores indecisos.