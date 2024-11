Rosario Murillo, a toda-poderosa 'copresidente' da Nicarágua

Ela nasceu em 22 de junho de 1951 em Manágua. Sua mãe, Zoilamérica Zambrana Sandino, é sobrinha do general Augusto César Sandino, o herói revolucionário que dá nome à FSLN.

Seu pai, Teódulo Murillo, foi um rico pecuarista e plantador de algodão, que "adorava" sua filha "pela inteligência que demonstrava" e seu interesse pelos livros e a poesia, conta o escritor Fabián Medina em seu livro, "El Preso 198".

Quando Rosario Murillo fez 11 anos, seu pai a mandou estudar secretariado na Inglaterra e na Suíça, onde aprendeu inglês e um pouco de francês. Em uma ocasião, de férias na Nicarágua, sua mãe a forçou a se casar com Jorge Narváez, de quem - segundo Medina - ela engravidou aos 15 anos. Teve dois filhos com ele: Zoilamérica e Rafael.

Divorciada de Narváez, casou-se com o jornalista Hanuar Hassan, com quem teve um filho, cuja morte no terremoto de 1972 a inspirou a escrever seus primeiros poemas, em 1973.

Em 1968, ela chegou a trabalhar no jornal La Prensa como secretária do então diretor, Pedro Joaquín Chamorro, um crítico ferrenho do regime de Somoza.

Chamorro foi assassinado em 1978. Sua esposa, Violeta Barrios, se tornou a primeira mulher a governar a Nicarágua (1990-1997), após vencer Ortega nas urnas.