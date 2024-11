Barça sai na frente, mas sofre 2 gols no fim e cede empate com o Celta

O líder Barcelona ficou no empate em 2 a 2 com o Celta de Vigo (11º) neste sábado (23), pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, em que o Atlético de Madrid subiu provisoriamente para a segunda colocação com a vitória sobre o Alavés (16º) por 2 a 1.

Com o empate, o Barça soma agora 34 pontos, cinco à frente do Atlético. O Real Madrid cai para a terceira colocação com 27 pontos, mas no domingo visita o Leganés (14º) e pode retomar a vice-liderança em caso de vitória.

Tudo parecia tranquilo para o Barça com a vantagem de 2 a 0 nos minutos finais da partida, mas o Celta arrancou o empate e deixou o time catalão com um ponto muito amargo.