Machismo de Lula é indisfarçável

Quando parece que tudo está normalizado —o Juscelino substituído no ministério por outro chapa do Alcolumbre, o Hugo Motta refugiado da anistia no exterior, nenhuma nova tarifa do Trump na última meia hora—, surge no noticiário, do nada, a penúltima declaração machista do Lula. Ele chamou de "mulherzinha" a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva.

Não foi a primeira vez que Lula falou sobre o encontro que teve com Georgieva, em janeiro de 2023, na cidade japonesa de Hiroshima, durante reunião G7. O relato dessa conversa tornou-se uma ideia fixa.

Lula adora repetir que ouviu da chefe do FMI que "a coisa estava difícil para o Brasil" e que o país só cresceria 0,8% no primeiro ano do seu terceiro mandato. Tudo para chegar a um arremate autocongratulatório: "A resposta veio no final do ano. O Brasil cresceu 3,2% em 2023."