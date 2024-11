George Russell faz a pole position do GP de Las Vegas de F1

O piloto britânico George Russell (Mercedes) fez a pole position na madrugada deste sábado (em Brasília, noite de sexta-feira no horário local) para o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1.

Russel dominou a classificação e terminou 98 milésimos à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que vai largar da segunda colocação.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) será o quinto no grid, uma posição à frente do britânico Lando Norris (McLaren), o rival que precisa superar na corrida para ser campeão do Mundial.