Zanin nega desbloquear conta de lobista do STJ que deu imóvel de garantia

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou o pedido para desbloquear as contas do lobista e empresário Andreson de Oliveira Gonçalves em troca de um imóvel dele avaliado em cerca de R$ 25 milhões. Além disso, o ministro decidiu prorrogar por mais 60 dias a investigação sobre um esquema de venda de sentenças no STJ.

O que aconteceu

Decisão de Zanin é do dia 19 deste mês. O UOL teve acesso à decisão sigilosa que negou todos os pedidos do lobista e de outros dois servidores do STJ investigados para desbloquear os bens. Dos investigados, apenas Andreson havia proposto oferecer o imóvel como garantia em troca de ter suas contas bancárias liberadas.

Lobista foi preso em novembro e teve R$ 1,4 milhão bloqueado por ordem do STF. Andreson Gonçalves é um dos principais suspeitos na investigação sobre um esquema de venda de decisões do STJ que teria envolvido servidores de gabinetes de três ministros do tribunal: Og Fernandes, Isabel Gallotti e Nancy Andrighi. O caso está sob relatoria do ministro Cristiano Zanin, do STF.