Três juízes, dois promotores e um militar são detidos por 'conspiração' na Venezuela

Três juízes, dois promotores e um militar foram detidos na Venezuela por um novo plano de "conspiração" contra o governo de Nicolás Maduro, anunciou, neste sábado (23), o ministro do Interior, Diosdado Cabello, que vinculou os detidos à oposição e a empresários.

"Há uma nova conspiração, uma nova operação contra o país, uma nova operação de desestabilização que tem origem no estado de Zulia (noroeste)", disse Cabello durante uma coletiva de imprensa, ao destacar que um grupo de juízes, promotores e militares da ativa e da reserva foram mobilizados para o plano.

"Estão detidos o senhor Pedro Velasco Prieto, presidente do circuito judicial penal do estado de Zulia - noroeste -; Maurelis Vilches Prieto, juíza do estado de Zulia; Maryol Plaza Hernández, juíza do estado de Zulia; Francisco Urdaneta, promotor (....) José Gregorio Rondón, promotor", acrescentou o ministro, que posteriormente informou que um militar também tinha sido detido.