Ataque armado em bar no sudeste do México deixa ao menos 6 mortos e 10 feridos

Pelo menos seis pessoas morreram e outras dez ficaram feridas na madrugada deste domingo (24), em um ataque armado em um bar da cidade de Villahermosa, no estado mexicano de Tabasco (sudeste), informaram autoridades locais.

"Pessoas armadas" entraram no bar "procurando uma pessoa determinada" e os disparos atingiram quem estava perto, afirmou, durante uma coletiva de imprensa, o vice-promotor do estado, Gilberto Melquiades, que disse que as causas do ataque são investigadas.

O responsável afirmou que cinco pessoas foram encontradas mortas no local, denominado "DBar", e que outra morreu depois de ser transportada para o hospital. Cinco dos feridos já foram identificados, acrescentou.