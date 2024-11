Quem é o rabino israelense encontrado morto nos Emirados Árabes Unidos

Primeiro-ministro da Israel diz estar em "profundo choque". Benjamin Netanyahu também lamentou a morte e afirmou que o ocorrido vai ampliar as relações com os Emirados Árabes pela estabilidade na região. "Fortaleceremos os laços entre nós diante das tentativas do eixo do mal de prejudicar nossas relações pacíficas", declarou publicado no X.

O assassinato de um cidadão israelita e de um emissário de Chabad é um ataque terrorista antissemita criminoso.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro da Israel

Corpo do rabino foi encontrado na cidade de Al Ain. O local fica a cerca de 150 km de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, onde Kogan morava. Segundo informações do site israelense Ynetnews, o rabino estava no interior de um veículo com sinais de confronto.

Suspeitas apontam para ação de cidadãos do Uzbequistão. Segundo o Ynetnews, os agressores seriam homens recrutados pelo Irã. Eles teriam agredido o rabino e depois fugido para a Turquia.