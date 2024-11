Berrettini vence Van de Zandschulp e Itália fica perto do título da Copa Davis

Berrettini, menos regular no início, precisou de tempo para se encontrar no jogo. Mas quando entrou no ritmo, deixou claro que seu nível de tênis é superior.

Com o primeiro break point que teve na partida, o italiano abriu vantagem no primeiro set antes de fechar com seu saque em 38 minutos.

Na segunda parcial, conseguiu uma quebra no início e não encontrou mais dificuldades para selar a vitória e dar o primeiro ponto à Itália na final, em uma hora e 16 minutos de partida.

Depois de dois anos sofrendo com lesões, Berrettini, que já foi número 6 do mundo, entrou na equipe italiana na última hora para substituir Flavio Cobolli e encontrou nesta Copa Davis a injeção de ânimo que precisava voltar a disputar com os melhores.

pm/iga/cb

© Agence France-Presse