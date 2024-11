Mulheres afegãs fundam negócios sob domínio do Talibã

As cerca de 15 tecelãs que trabalhavam para ela perderam seus empregos ou foram privadas de educação, de acordo com a proibição do Talibã de acesso ao ensino após os 12 anos de idade.

Sob esse "apartheid de gênero", de acordo com a ONU, a taxa de emprego das mulheres no serviço público passou de 26% para zero.

Tuba Zahid, 28 anos, mãe de um filho, também teve que abrir um negócio depois que não conseguiu continuar seus estudos em literatura. No porão de sua casa, ela produz geleias e condimentos.

- Sucesso na Câmara de Comércio Feminina -

"Entrei no mundo dos negócios para criar empregos e permitir que as mulheres ganhem um salário", explica ela, sorrindo entre suas funcionárias de jaleco branco.

Juntas, elas apresentam seus potes de geleia de figo e outros vegetais marinados que venderão no próprio porão, já que as mulheres estão cada vez menos presentes no espaço público.