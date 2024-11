Real Madrid vence Leganés e encosta no líder Barça

A vitória do Real Madrid (2º) sobre o Leganés (14º) 3 a 0 neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, colocou pressão sobre o líder Barcelona, que tropeçou nos dois últimos jogos e viu sua vantagem diminuir em quatro pontos quando o time merengue tem um jogo a menos.

Os gols do francês Kylian Mbappé (42'), do uruguaio Federico Valverde (65') e do inglês Jude Bellingham (84') garantiram o resultado tranquilo para o Real Madrid, que na próxima quarta-feira encara o Liverpool fora de casa pela Liga dos Campeões.

O time não desperdiçou a oportunidade depois do empate do Barça com o Celta de Vigo (2 a 2) no sábado para se aproximar da liderança e, além disso, retomou a segunda posição do Atlético de Madrid, que venceu o Alavés (2 a 1) na rodada.