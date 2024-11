Supermercados Carrefour sob ameaça de boicote no Brasil por impasse no acordo UE-Mercosul

O anúncio causou indignação no Brasil, onde o governador do Mato Grosso lidera uma convocação para boicotar as lojas do Carrefour em nível nacional.

"Do jeito que você me trata, eu posso também te tratar. Então, se o Brasil não serve para vender carne para eles, então eles não servem para vender produtos franceses", manifestou-se o governador mato-grossense, Mauro Mendes (União), em um vídeo publicado na sexta-feira nas redes sociais.

"Como cidadão, não vou mais comprar nas lojas deles", disse, recebendo forte apoio na internet.

O Carrefour enfatizou que a negativa associada à carne do Mercosul se aplica apenas aos estabelecimentos franceses do grupo.

No entanto, segundo a imprensa local, caminhões de distribuição de carne se negaram a abastecer cerca de 150 supermercados da rede Carrefour no Brasil.

O Grupo Carrefour Brasil negou, em um comunicado, que algumas de suas lojas estivessem desabastecidas de carne.