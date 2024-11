Nicarágua multará e fechará empresas que aplicarem sanções internacionais

O Congresso da Nicarágua aprovou, nesta segunda-feira (25), uma lei para punir com multas ou a interrupção das operações as empresas que aplicarem sanções internacionais no país, como as adotadas pelos Estados Unidos contra o governo de Daniel Ortega.

O Governo pode "impor sanções e multas" e até ordenar "a suspensão temporária ou definitiva" das operações às entidades que aplicarem sanções estrangeiras, segundo o texto aprovado por unanimidade pelo Parlamento, com maioria pró-governo.

A lei foi votada depois de a Assembleia Nacional (AN, Legislativo) ter aprovado na sexta-feira, também por unanimidade, uma reforma constitucional que confere poder absoluto do Estado a Ortega e à sua esposa, Rosario Murillo, cujo cargo foi elevado de vice-presidente para "copresidente".