Patrocínio de fabricante de armas gera alvoroço no Borussia Dortmund

O presidente do Borussia Dortmund anunciou, nesta segunda-feira (25), seu desejo de organizar uma consulta entre os 218.000 sócios do clube sobre o recente patrocínio assinado com a gigante alemã de armamentos Rheinmetall.

"Gostaria de contar com uma visão mais global do que pensam nossos 218.000 membros", declarou o dirigente do BVB Hans-Joachim Watzke, após a inconformidade demonstrada pela parte social do clube em relação a este contrato de patrocínio, anunciado meses atrás.

Durante a assembleia geral do Borussia Dortmund, 556 participantes se pronunciaram contra o acordo, 247 a favor e 52 se abstiveram.