Presidente do Chile é denunciado por assédio sexual há 10 anos; entenda o caso

O presidente do Chile, Gabriel Boric, está sendo acusado de assédio sexual que teria ocorrido há 10 anos. Ele nega as acusações "categoricamente", conforme comunicado de sua defesa na noite de segunda-feira.

O que aconteceu

Vítima alega que presidente do Chile a assediou logo que ele concluiu a faculdade de direito. Na época, Boric tinha 27 anos. Detalhes sobre o suposto abuso estão mantidos em segredo de justiça.

Denúncia foi apresentada em 6 de setembro na Procuradoria regional de Magallanes, no sul do Chile. O chefe do Ministério Público da região, Cristián Crisosto, confirmou a existência de um processo criminal relacionado aos fatos mencionados.