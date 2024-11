Seis migrantes menores e duas mulheres morrem em naufrágio na Grécia

Oito pessoas - seis menores de idade e duas mulheres - morreram no naufrágio de uma embarcação de migrantes em frente à ilha de Samos, no leste da Grécia, anunciou a Guarda Costeira grega nesta segunda-feira (25).

Quase 40 pessoas foram socorridas e as operações de resgate ao norte dessa ilha continuam perto da costa turca, de onde zarpam diversas embarcações com migrantes que tentam entrar na União Europeia, disse a mesma fonte.

A Grécia registrou um aumento de 25% este ano no número de pessoas que tentam chegar ao seu litoral fugindo da pobreza e das guerras, com um aumento de 30% em direção a Rodes e ao sudeste do Mar Egeu, de acordo com o Ministério da Migração.