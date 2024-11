Haddad confidenciou que corte de gastos do governo "será amplo"

Os chamados gastos tributários, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, equivalem a cerca de 6,9% do Produto interno Bruto (PIB) brasileiro. Em 2023, isso totalizou aproximadamente R$ 150 bilhões.

Haddad volta a discutir o ajuste com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira, 25.

Mas quando Haddad diz que o corte "será amplo" ele não se fixa apenas nos gastos tributários. Esse é o ponto que precisa de definição final com o presidente lula.

A ideia é propor que o ajuste incida também sobre benefícios salariais, não só dos militares, sobre os gastos do Congresso, sobre as contas da Previdência e sobre os chamados supersalários de funcionários públicos.

Entre as ideias em discussão está limitar o aumento do salário mínimo, mudar as regras de aposentadoria de militares e alterar o seguro-desemprego.

Mas não dá para cortar no "andar de baixo" sem mexer no andar de cima, tem sido o raciocínio no governo.