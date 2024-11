Um Barça ferido recebe o Brest na Champions para sair da crise

Seu rival desta terça, no entanto, vive um estado de graça ao somar 10 pontos no torneio continental, com três vitórias e um empate.

O time catalão vem de uma sequência ruim de dois jogos seguidos sem vitória no Campeonato Espanhol. Perdeu para a Real Sociedad na Reale Arena (1-0) e empatou no sábado com o Celta de Vigo em Balaídos (2-2).

Nesta segunda-feira (25), Flick chamou a atenção de seus jogadores para que deixem de cometer erros.

"Trata-se de eliminar os erros, isto é importante", disse ele durante a entrevista coletiva prévia à partida. "Temos muitas coisas para melhorar com a bola e é nisso que nos concentramos", prosseguiu o treinador alemão.

Mesmo após os últimos revezes no Campeonato Espanhol, o Barça segue na liderança, com quatro pontos de ventagem sobre o Real Madrid, que tem um jogo a menos e vem de uma vitória no domingo sobre o Leganés (3-0).

O Barça tem como principal desfalque a jovem sensação Lamine Yamal, lesionado, mas contará com o artilheiro polonês Robert Lewandowski e o brasileiro Raphinha, que vive grande fase.