John Textor, o polêmico magnata que reergueu o Botafogo

John Textor fez fortuna com a realidade virtual, mas se tornou popular no mundo do futebol. Com perfil polêmico, o milionário americano trouxe de volta à vida o Botafogo, finalista da Copa Libertadores de 2024.

Longe do protagonismo na América do Sul e depois de algumas temporadas na segunda divisão, o clube carioca passou a brigar por títulos importantes desde que foi comprado por Textor, em março de 2022.

No ano passado, o time chegou perto de conquistar o Campeonato Brasileiro, que não vem desde 1995. E 2024 pode ser um ano histórico: luta pela liderança do Brasileirão com o Palmeiras e disputa sua primeira final de Libertadores, contra o Atlético-MG, no próximo sábado (30).