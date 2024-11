Valencia e Getafe selam classificação na 1ª fase da Copa do Rei

A primeira rodada da Copa do Rei terminou nesta terça-feira (26) com a classificação de Valencia e Getafe, que venceram, respectivamente, Parla Escuela (1 a 0) e Manieses (3 a 0), duas equipes da sexta divisão espanhola.

Os dois jogos deveriam ter sido disputados no final de outubro, mas foram adiados por conta das inundações que assolaram a Espanha e deixaram mais de 200 mortos.

Ao contrário do Getafe, o Valencia encontrou dificuldades e teve uma vitória magra, com um único gol de Pepelu aos 20 minutos do primeiro tempo. O time fez apenas seu segundo jogo depois do drama das enchentes, depois da vitória sobre o Betis no final de semana por 4 a 2, pelo Campeonato Espanhol.