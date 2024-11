Wall Street fecha em alta, sem se incomodar com anúncios de Trump

Os investidores veem a inclinação de Trump para o protecionismo comercial como um obstáculo ao crescimento econômico e à valorização dos preços das ações. Mas a resposta de terça-feira sugere que o mercado vê a advertência como uma moeda de troca.

"Na teoria, tarifas mais altas não deveriam ser boas notícias para as ações. Mas acho que o mercado optou por considerar isso uma tática de negociação", disse Steve Sosnick, da corretora Interactive Brokers.

"As pessoas tendem a ver as coisas da forma mais positiva possível", afirma, por sua vez, Karl Haeling, do banco LBBW.

