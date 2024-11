Artur Jorge, o 'caça-fantasmas' do Botafogo

O trabalho não foi nada fácil: elevar o ânimo do time que provavelmente protagonizou a pior derrocada da história do futebol. Mas o técnico português Artur Jorge não só assumiu o desafio de ser o 'caça-fantasmas' do Botafogo, como também levou o clube à sua primeira final de Copa Libertadores.

Ele não foge do vexame no Campeonato Brasileiro de 2023, que transformou o alvinegro em alvo de piadas dos torcedores rivais, mas também já mostrou irritação quando algum jornalista traz o assunto à tona.

Mesmo sem sequer viver no Rio de Janeiro no ano passado, o português teve que responder porque o Botafogo perdeu o Brasileirão na reta final depois de abrir 13 pontos de vantagem.