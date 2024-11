EUA sancionam chefes de segurança de Maduro por 'repressão' após eleição na Venezuela

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (27), sanções contra 21 funcionários do aparato de segurança e membros do gabinete do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, por cumprir suas ordens "para reprimir a sociedade", com o objetivo de "se declarar fraudulentamente vencedor" das eleições.

O Escritório de Controle de Ativos Externos (Ofac) do Departamento do Tesouro sancionou, entre outros, os chefes dos serviços de inteligência, Alexis José Rodríguez Cabello, e da Direção de Contrainteligência Militar (DGCIM), Javier José Marcano Tábata.

Também foram sancionados o ministro de Comunicação, Freddy Ñáñez, e Daniella Desiree Cabello, filha do ministro do Interior, Diosdado Cabello.