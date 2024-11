Fifa destinará mais de R$ 290 milhões para OMS, OMC e Acnur

A Fifa destinará, no âmbito do fundo de legado da Copa do Mundo do Catar-2022, US$ 50 milhões (R$ 291 milhões, na cotação atual) a serem distribuídos entre OMS, OMC e Acnur, com a meta de desenvolver programas sociais, anunciou a própria Federação Internacional de Futebol.

A Fifa vai apoiar, juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a iniciativa "Beat the Heat", que luta pela proteção de pessoas que trabalham em regiões expostas ao calor extremo e afetadas especialmente pelas mudanças climáticas.

Em conjunto com a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Fifa apoiará o Fundo de Mulheres Exportadoras na Economia Digital, um programa destinado a ajudar mulheres a aproveitar as oportunidades do comércio internacional e da economia digital, mediante subvenções e assistência técnica.