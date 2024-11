Gabriel Milito, da corda bamba à final da Libertadores

Com marcação em seu próprio campo, sem abrir mão dos contra-ataques e sem a obsessão pela bola, o Atlético chegou a duas finais na temporada.

Além da Libertadores, troféu que já levantou em 2013, o time mineiro chegou à decisão da Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Flamengo no início do mês.

"Quando começamos o nosso trabalho, jogávamos dessa maneira e tivemos resultado. Quando perdemos muitos jogadores, tivemos resultados negativos. Agora é preciso jogar à nossa maneira", disse Milito em setembro.

- "Fase complicada" -

O bom desempenho nas copas foi ofuscado pela irregularidade do 'Galo' no Campeonato Brasileiro, apesar do forte elenco com nomes Hulk e Paulinho.

Faltando duas rodadas para o final do Brasileirão, o time ocupa a 10ª posição, que dá vaga na Copa Sul-Americana de 2025, e vem de oito jogos sem vencer (quatro derrotas e quatro empates).