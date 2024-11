Athletic e Eintracht alcançam Lazio na ponta da Liga Europa; Chelsea lidera Conference

Horas depois, o Eintracht entrou em campo para derrotar o Midtjylland por 2 a 1 na Dinamarca. Os alemães saíram na frente com Hugo Larsson (7') e cederam o empate no início do segundo tempo com um gol contra de Nnamdi Collins (48'), mas minutos depois chegaram ao gol da vitória com Omar Marmoush cobrando pênalti (57').

- Amorim começa com vitória em Old Trafford -

Entre os demais resultados do dia, destaque para a vitória do Manchester United sobre o Bodo/Glimt por 3 a 2, no primeiro jogo do técnico Rúben Amorim em Old Trafford.

Depois do empate com o Ipswich no fim de semana, o United, 12º colocado no Campeonato Inglês, tinha como objetivo começar uma nova "dinâmica", segundo Amorim.

O time começou bem e abriu o placar no primeiro minuto de jogo com Alejandro Garnacho, após um erro do goleiro do time norueguês.

Mas os 'Red Devils' não conseguiram aproveitar as oportunidades e sofreram a virada em poucos minutos com gols de Hakon Evjen (19') e Philip Zinckernagel (23') em dois contra-ataques.