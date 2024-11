Google é alvo de processo no Canadá por tecnologia publicitária 'anticompetitiva'

O órgão regulador da concorrência no Canadá anunciou nesta quinta-feira (28) que está levando o Google aos tribunais por "comportamento anticompetitivo" na publicidade eletrônica.

Os anúncios costumam ser comprados e vendidos por meio de leilões automatizados, e são gerenciados por empresas por meio da tecnologia de anúncios ("ad tech"), um sistema que também decide que propagandas os usuários veem quando navegam na internet.

Uma investigação do Escritório de Concorrência identificou que o Google é o maior provedor dessas ferramentas no Canadá. O comissário Matthew Boswell apontou que a empresa "abusou da sua posição dominante ao adotar uma conduta que obriga os participantes do mercado a usar suas ferramentas de tecnologia de anúncios".