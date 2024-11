Kotscho: Bolsonaro debocha da Justiça e não se dá conta da gravidade

Acho que isso que ele falou hoje, que acho que é a informação mais importante, que ele pensou, está pensando em ir para uma missão da embaixada, é suficiente. Eu não sou juiz, nem advogado, mas acho que é suficiente para ele pedir a prisão preventiva dele.

Ele não pode continuar solto por aí falando besteiras, achincalhando a Justiça brasileira. Não é possível. É um país muito grande, muito importante no mundo para ser tratado dessa maneira. Acho que é uma boa chance que o Supremo Tribunal Federal tem agora de pedir a prisão preventiva dele.

Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho salientou que medidas cautelares não seriam suficientes para impedir Bolsonaro de fugir do país. Ele lembrou que elas foram adotadas no caso dos condenados pelo 8 de janeiro que fugiram para a Argentina com tornozeleira eletrônica e sem passaporte.

Com os recursos que ele tem, o dinheiro que ele tem, os amigos que ele tem, mesmo sem passaporte, mesmo com tornozeleira, ele sai de casa e ele foge.

Por isso que defendo a prisão preventiva. Está mais do que na hora. É muito grave o que ele fez e o que ele ainda pode fazer no país. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

