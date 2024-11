Real Madrid tentará curar feridas da Champions contra o Getafe no Espanhol

Por sua vez, o time merengue, que joga em casa, terá um desafio parecido contra o Getafe, outro time que luta para não cair.

O Real Madrid não vive bom momento, em especial pela má fase do atacante francês Kylian Mbappé, que perdeu um pênalti e cometeu vários erros no jogo da Champions contra o Liverpool, líder isolado do torneio europeu.

No entanto, o time do técnico Carlo Ancelotti tentará repetir a boa atuação do último jogo na LaLiga (vitória por 3 a 0 sobre o Leganés) e continuar a perseguição ao Barcelona.

Ancelotti seguirá sem o atacante Vinicius Junior, lesionado, e Mbappé terá mais uma oportunidade de jogar pela ponta esquerda, sua posição de origem.

Já o Atlético de Madrid (3º) tem um compromisso teoricamente mais fácil contra o lanterna Valladolid no sábado.

O time 'colchonero' chega para o confronto com o moral elevado, depois grande vitória sobre o Sparta Praga (6 a 0) na República Tcheca pela Champions.