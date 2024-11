Arsenal terá que ser perfeito para alcançar o Liverpool, considera Arteta

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, considerou, nesta sexta-feira (29), que sua equipe terá que ser perfeita se quiser alcançar o Liverpool, líder isolado do Campeonato Inglês.

Depois de dois vices consecutivos atrás do Manchester City, o time londrino começou a temporada como um dos favoritos ao título, mas no momento ocupa a quarta colocação com oito pontos atrás dos 'Reds'.

Arteta foi questionado em entrevista coletiva se o Arsenal precisa ser perfeito para brigar pelo campeonato com o Liverpool, que venceu dez dos 12 jogos disputados até aqui.