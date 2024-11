Botafogo x Atlético-MG, duelo alvinegro pela glória na Libertadores

Vivendo realidades opostas, mas com a mesma esperança, Atlético-MG e Botafogo duelam neste sábado (30) no estádio Monumental de Buenos Aires pelo título mais valioso da América do Sul: a Copa Libertadores.

Não importa o resultado, o campeão será brasileiro e alvinegro, as cores do 'Galo' e do 'Fogão', que se enfrentarão pela primeira vez em uma final de Libertadores.

O time mineiro buscará o bicampeonato continental, após alcançar a Glória Eterna em 2013 liderado por Ronaldinho Gaúcho, enquanto os cariocas chegam pela primeira à final.